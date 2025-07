Volkswagen a arrêté la production sur une usine chinoise

Volkswagen a indiqué vendredi avoir arrêté la production sur un site chinois, à Nankin, opéré avec son partenaire local SAIC. La mesure s'inscrit dans le contexte d'une concurrence redoublée sur le marché principal du constructeur allemand.

'L'usine SAIC Volkswagen de Nankin a cessé sa production ' a indiqué à l'AFP un porte-parole de Volkswagen, confirmant des informations du quotidien économique allemand Handelsblatt.

Le journal ajoute que le site doit fermer, selon une décision qui sera finalisée au second semestre.

Le porte-parole n'a pas confirmé la fermeture du site, renvoyant à la stratégie de Volkswagen et de ses coentreprises en Chine visant à 'accélérer la transformation' vers des véhicules électriques, intelligents et connectés, avec un réseau de production 'aligné et optimisé' en conséquence.

Située dans la zone de développement économique et technologique de Nankin (est), cette usine avait été inaugurée en 2008 avec une capacité annuelle de 210'000 véhicules en employant 2500 personnes, selon une présentation sur le site chinois du Volkswagen.

La proximité immédiate du centre-ville rendait toute transformation vers la production de véhicules électriques coûteuse et inefficace, selon des sources proche du groupe.

La production sur ce site comprenait notamment la berline Volkswagen Passat à moteur thermique ainsi que la Skoda Superb. Leur production restante devrait être transférée sur le site voisin de Yizheng, écrit le Handelsblatt.

L'usine de Nankin est le premier site Volkswagen en Chine à être entièrement fermé.

Certes, le groupe s'est retiré en novembre 2024 de l'usine controversée de la province du Xinjiang, peuplée d'Ouïghours, mais celle-ci a été vendue.

Pionnier en Chine, son marché le plus important où il a établi son premier site de production dans les années 1980 et en compte plus d'une trentaine aujourd'hui, Volkswagen doit s'adapter au virage structurel du secteur automobile chinois.

Il est marqué par le recul des ventes de voitures thermiques, la montée en puissance des marques locales électriques et une concurrence accrue.

Le groupe Volkswagen entend accélérer sa transition vers l'électromobilité et vise un rebond de ses ventes grâce à une nouvelle génération de modèles électriques à partir de 2026.

/ATS