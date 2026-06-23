Washington: Trump menace quiconque endommagerait le bassin rénové

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de prison quiconque s'en prendrait à l'un ...
Washington: Trump menace quiconque endommagerait le bassin rénové

Washington: Trump menace quiconque endommagerait le bassin rénové

Photo: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de prison quiconque s'en prendrait à l'un de ses projets de rénovation, celui d'un immense bassin jouxtant le Lincoln Memorial à Washington. Sa réfection laborieuse est devenue un feuilleton politique.

'De toutes les nombreuses statues et fontaines que nous avons reconstruites, rénovées, nettoyées et réparées, la seule à être vandalisée est le bassin', s'est indigné le président américain sur son réseau social Truth Social. 'Rappelez-vous que la destruction ou même la tentative de destruction de ces choses est passible de dix ans de prison. Et ce sera totalement appliqué', a-t-il menacé.

Un photographe de l'AFP a assisté lundi à deux interpellations à proximité du bassin.

Le bassin 'retrouvera bientôt sa santé. Nous allons devoir vider l'eau pour réparer [...] deux petites zones, deux très petites zones', a ensuite dit le président américain à des journalistes à la Maison-Blanche.

Peinture qui se décolle

Infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre: ce gigantesque miroir d'eau, site emblématique de la capitale américaine, rencontre un problème après l'autre depuis la rénovation décidée par Donald Trump. Les opposants du dirigeant républicain y voient la métaphore d'une présidence ratée.

Loin d'endosser la responsabilité de la situation, l'ancien promoteur immobilier a dénoncé de prétendus 'saboteurs' qui auraient entaillé le revêtement du bassin ou déversé de l'engrais dans l'eau.

Le service de police des parcs nationaux a indiqué que cinq personnes avaient été interpellées pour 'vandalisme' et que des contraventions avaient été dressées à cinq autres.

Le président américain a lancé nombre de travaux à Washington et à la Maison-Blanche, dont beaucoup sont critiqués pour leur coût, les conditions opaques de l'attribution des chantiers ou leur caractère ostentatoire.

/ATS
 

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