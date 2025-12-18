Washington annonce des sanctions visant deux autres juges de la CPI

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi des sanctions visant deux autres juges de la Cour pénale internationale ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi des sanctions visant deux autres juges de la Cour pénale internationale (CPI) qui ont enquêté sur Israël. Le Premier ministre de ce pays, Benjamin Netanyahu, fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour depuis novembre 2024.

Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a justifié cette décision en expliquant notamment que ces deux juges avaient récemment voté avec la majorité de la Cour pour le rejet d'une demande d'Israël, qui contestait la compétence de la CPI pour enquêter sur des crimes présumés commis lors de la guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas.

/ATS
 

