Washington annonce un accord avec l'Ukraine sur les minerais

Washington et Kiev ont signé un accord établissant 'un fonds d'investissement dans la reconstruction', après des semaines de négociations sur l'accès aux ressources naturelles ukrainiennes, ont annoncé mercredi les Etats-Unis. Aucun détail sur le contenu n'a été donné.

'En reconnaissance du soutien financier et matériel important que le peuple des Etats-Unis a fourni à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie, ce partenariat économique met nos deux pays en position de collaborer et d'investir ensemble pour assurer que nos actifs, nos talents et nos capacités puissent accélérer la reconstruction économique de l'Ukraine', a indiqué le ministère américain des finances dans un communiqué.

L'accord avec Washington financera des 'projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz', a déclaré pour sa part une ministre ukrainienne.

/ATS