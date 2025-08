Washington: la statue d'un général sudiste déboulonnée réinstallée

La statue d'un général sudiste durant la guerre de sécession (1861-1865), qui avait été déboulonnée et endommagée en 2020 par des manifestants, va être restaurée et réinstallée à Washington. Elle se trouvait dans un parc national, qui dépend de l'administration Trump.

Albert Pike (1809-1891), également juriste et écrivain, était la seule figure militaire du camp confédéré à avoir son monument dans la capitale des Etats-Unis.

Le service des parcs nationaux 'va restaurer et réinstaller la statue en bronze d'Albert Pike, qui avait été renversée et vandalisée lors d'émeutes en juin 2020', a indiqué lundi un communiqué. Elle devrait retrouver sa place dans un parc de Washington en octobre.

Cette 'réhabilitation fait partie des responsabilités fédérales juridiques en matière de préservation du patrimoine historique et découle des derniers décrets présidentiels destinés à embellir la capitale et réinstaller des statues', ont précisé les parcs nationaux, dépendants de l'administration du président américain Donald Trump.

Deux décrets

Ce dernier avait pris fin mars deux décrets 'pour rendre le district de Columbia [Washington] sûr et magnifique' et 'pour rétablir la vérité et le bon sens dans l'histoire américaine'.

Le milliardaire conservateur républicain, qui achevait en juin 2020 son premier mandat, avait qualifié à l'époque le déboulonnage de la statue d'Albert Pike de 'honte pour notre pays'. Il avait accusé la police de la capitale, très majoritairement démocrate, de passivité.

En juin 2020, des manifestants avaient mis à terre le monument à l'aide d'une corde et tenté ensuite de l'incendier en scandant le slogan du mouvement antiraciste afro-américain 'Black Lives Matter'.

Cette destruction avait eu lieu en fin de rassemblements et commémorations du 155e anniversaire du 'Juneteenth' (contraction en anglais de 'juin' et de 'dix-neuf'), date de 1865 où les derniers esclaves avaient été libérés au Texas et qui est, depuis la présidence de Barack Obama (2009-2017), un jour férié aux Etats-Unis.

De nombreux monuments érigés à la gloire de personnalités du camp confédéré pendant la guerre de sécession avaient été démolis au printemps 2020. Quelques jours après la mise à terre de la statue de Pike, des manifestants avaient tenté de faire de même avec celle du 7e président américain Andrew Jackson (1767-1845), qui soutenait l'esclavage, et dont Donald Trump est un fervent admirateur.

