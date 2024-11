Xi exhorte Washington à ne pas franchir la ligne rouge avec Taïwan

Le président chinois Xi Jinping a exhorté samedi les Etats-Unis à ne pas franchir la 'ligne rouge' dans leur soutien à Taïwan. Il a formulé cet avertissement lors d'une rencontre avec le président américain sortant Joe Biden à Lima, en marge du sommet de l'APEC.

A deux mois du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, M. Xi a affirmé que 'la question de Taïwan, la démocratie et les droits de l'homme' ainsi que le système politique et économique chinois et ses intérêts en matière de développement 'sont les quatre lignes rouges de la Chine qui ne doivent pas être remises en question', a rapporté la télévision d'Etat chinoise CCTV.

'Il s'agit des garde-fous et du filet de sécurité les plus importants pour les relations entre la Chine et les Etats-Unis', a ajouté M. Xi selon CCTV. Il a condamné les 'actions séparatistes' des dirigeants de Taïwan en estimant qu'elles étaient 'incompatibles avec la paix et la sécurité' dans la région.

Mer de Chine

La Chine revendique Taïwan comme une partie de son territoire et a dit ne pas écarter l'usage de la force pour ramener l'île sous son contrôle. Ces dernières années, elle a renforcé sa pression militaire en envoyant presque quotidiennement avions de guerre, drones et navires autour de l'île.

Les Etats-Unis sont le principal soutien de Taïwan en matière de sécurité, même s'ils ne reconnaissent pas diplomatiquement l'île.

Lors de sa rencontre avec Joe Biden en marge d'un sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Xi Jinping a également affirmé que Washington 'ne devrait pas intervenir dans des contentieux bilatéraux [...] et ne pas tolérer ou soutenir des actions provocatrices' en mer de Chine méridionale, selon CCTV.

Pékin revendique, au nom de raisons historiques, sa souveraineté sur la quasi-totalité des récifs et îlots inhabités de la mer de Chine méridionale, ignorant une décision de justice internationale de 2016 selon laquelle ses prétentions ne reposent sur aucune base juridique.

Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et l'Indonésie affichent des prétentions rivales, dans cette zone maritime aux forts enjeux commerciaux et stratégiques. La situation s'est envenimée ces derniers mois. Plusieurs épisodes de violences ont opposé des navires chinois d'un côté et vietnamiens et philippins de l'autre.

/ATS