Xi reçoit Poutine en sommet quelques jours après la visite de Trump

Le président chinois Xi Jinping a reçu mercredi Vladimir Poutine pour un sommet affirmant la ...
Xi reçoit Poutine en sommet quelques jours après la visite de Trump

Xi reçoit Poutine en sommet quelques jours après la visite de Trump

Photo: KEYSTONE/EPA/Maxim Shemetov / POOL

Le président chinois Xi Jinping a reçu mercredi Vladimir Poutine pour un sommet affirmant la force des relations entre la Russie et la Chine, moins d'une semaine après l'entreprise de détente menée à Pékin par leur homologue américain Donald Trump.

M. Xi a accueilli M. Poutine par une poignée de mains au pied des marches du Palais du Peuple dans le centre de Pékin, selon des images diffusées par ces médias. Les leaders des deux pays auront une série d'entretiens qui devraient porter sur la visite de M. Trump et différents sujets brûlants d'intérêt commun comme la guerre au Moyen-Orient, les approvisionnements énergétiques, les remises en cause de l'ordre international.

/ATS
 

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