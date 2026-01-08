Zalando ferme un site en Allemagne, 2700 emplois supprimés

Le géant allemand de la mode en ligne Zalando a annoncé jeudi fermer un centre de distribution dans l'Est de l'Allemagne, qui emploie 2700 personnes, afin de moderniser son réseau logistique européen menacé par la rude concurrence des plateformes chinoises.

Le site d'Erfurt, qui représente un sixième des effectifs de Zalando et constituait un 'pilier logistique crucial' selon un communiqué, fermera à la fin septembre.

'Nous allons immédiatement entamer des négociations avec le comité d'entreprise d'Erfurt pour élaborer un accord d'intérêt et un plan social', détaille l'entreprise basée à Berlin.

Trois autres entrepôts en Europe, exploités par des prestataires externes, cesseront aussi toute activité.

Contacté par l'AFP, le syndicat des services Ver.di n'a pas répondu dans l'immédiat.

Fondé en 2008, ce groupe phare en Europe de la vente en ligne de vêtements emploie 16'000 personnes, dont près de la moitié dans la capitale allemande.

Selon Zalando, ce plan lui permettra de poursuivre sa stratégie de croissance, avec une hausse annuelle de 5 à 10% des ventes réalisées sur son site et de son chiffre d'affaires.

A terme, le groupe comptera 14 centres de distribution, contre 12 aujourd'hui, répartis dans 7 pays.

Il devrait ouvrir à l'été un site à Giessen, dans l'ouest de l'Allemagne, employant 1700 personnes.

'Nous continuerons d'investir dans des technologies logistiques de pointe, l'automatisation et des pratiques plus durables à travers notre réseau logistique paneuropéen', ajoute l'entreprise cotée à la Bourse de Francfort.

'La fermeture du site d'Erfurt n'a aucun impact sur les activités en Suisse', a confirmé un porte-parole à AWP. Le géant allemand n'a pas de centre logistique propre en Suisse et s'appuie sur des prestataires externes, a-t-il ajouté.

Vers 11H00 GMT, les investisseurs réagissaient froidement à cette annonce et l'action perdait 2,35% dans un indice Dax en recul de 0,09%.

Zalando doit aujourd'hui composer avec la rude concurrence des plateformes chinoises Shein et Temu, qui renouvellent sans cesse leurs produits à des prix cassés et pénètrent sans mal le marché européen.

Pour mieux rivaliser, Zalando avait racheté l'an dernier son rival hambourgeois About you pour 1,1 milliards d'euros, soit environ 1,0 milliards de francs.

En 2023, le groupe avait aussi supprimé plusieurs centaines d'emplois dans des branches ayant connu une croissance trop rapide, à l'image d'autres mastodontes du secteur.

Si le communiqué de Zalando mentionne aussi la question de l'automatisation des systèmes, il n'aborde pas celle l'Intelligence artificielle qui a conduit à des suppressions de poste ailleurs, à l'instar du géant américain du commerce en ligne Amazon.

