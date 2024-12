Zalando rachète son rival About you pour 1,2 milliard d'euros

Zalando va acquérir son rival national About You pour environ 1,1 milliard d'euros (1,02 milliard de francs). L'opération doit permettre au géant allemand de la mode en ligne de mieux résister à la concurrence des acteurs chinois à bas prix du secteur.

'Zalando et About You unissent leurs forces pour façonner ensemble le commerce de la mode en ligne et du lifestyle en Europe', indique un communiqué des entreprises. Zalando entend payer 6,50 euros par action About You, soit deux-tiers de plus que sa valeur à la clôture de la bourse de Francfort mardi, et acquérir à terme 100% des parts.

Le titre de Zalando lâchait 6,1% mercredi vers 10h00, les investisseurs faisant part de leur mécontentement sur cette opération. Actionnaire majoritaire d'About You avec 73% des parts, le groupe de commerce de détail hambourgeois Otto va céder toute sa participation à Zalando.

La transaction devrait être finalisée à l'été 2025, après avoir satisfait les réglementations nécessaires, selon le communiqué. Pépite du commerce en ligne allemand, About You a été fondée en 2014 et se distingue notamment par ses nombreuses collaborations avec des vedettes.

Les deux entreprises allemandes espèrent créer un leader européen capable de tenir tête aux chinois Shein et Temu, qui connaît une progression fulgurante en Europe grâce à une stratégie de prix cassés.

/ATS