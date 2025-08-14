Zelensky à Londres, à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska

A la veille d'un sommet jugé décisif en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN MACDOUGALL / POOL

A la veille d'un sommet jugé décisif en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit être reçu jeudi matin à Londres par le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

M. Zelensky et ses alliés européens ont accentué la pression diplomatique pour mettre fin à la guerre en Ukraine, chaque camp cherchant à affirmer sa position avant la rencontre d'Anchorage.

Donald Trump, qui doit s'exprimer jeudi dans le Bureau ovale sur un sujet non précisé par la Maison Blanche, a dit vouloir 'tâter le terrain' en Alaska avec Vladimir Poutine. Il a jugé mercredi que deux issues étaient possibles.

Si l'entretien se passe bien, il débouchera 'presque immédiatement' sur une rencontre à trois entre le président russe, Volodymyr Zelensky et lui-même, pour mettre un terme à la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion russe.

/ATS
 

