Zelensky accueilli par Trump à la Maison Blanche

Donald Trump juge qu'un cessez-le-feu n'est pas nécessaire en Ukraine. Il a répété lundi que si sa rencontre à Washington avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky se passait bien, il organiserait une réunion à trois avec le président russe Vladimir Poutine.

'Nous allons avoir une réunion. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une réunion à trois et je pense qu'il y aura de bonnes chances de mettre fin à la guerre lorsque nous le ferons', a déclaré le président américain lors d'une rencontre avec son homologue ukrainien dans le Bureau ovale.

Les Etats-Unis 'seront impliqués' dans la sécurité future de l'Ukraine, a par ailleurs promis Donald Trump. A ses yeux, un cessez-le-feu n'est toutefois pas nécessaire.

'Ils sont la première ligne de défense parce qu'ils sont là-bas, que c'est l'Europe, mais nous allons aussi les aider. Nous serons impliqués', a déclaré devant la presse le président américain, en référence aux dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky à Washington.

'Merci'

Le président ukrainien a quant à lui 'remercié' Donald Trump pour ses 'efforts personnels' visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, en début de rencontre.

'Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre', a affirmé dans le Bureau ovale le président ukrainien, tout de noir vêtu, peu après avoir été accueilli par son homologue américain.

