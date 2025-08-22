Zelensky accuse Poutine de vouloir « se soustraire » à un sommet

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi son homologue russe Vladimir Poutine de chercher à 'se soustraire' à une rencontre pour trouver une issue à la guerre provoquée par l'invasion russe. Il a pointé l'attaque massive jeudi de drones et de missiles.

'A l'heure actuelle, les signaux envoyés par la Russie sont tout simplement indécents. Ils essaient de se soustraire à la nécessité d'organiser une réunion', a accusé M. Zelensky dans son adresse quotidienne sur les réseaux sociaux jeudi soir. A la place, les Russes 'poursuivent leurs attaques massives contre l'Ukraine et leurs assauts féroces le long de la ligne de front', a-t-il dénoncé.

La Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque massive sur l'Ukraine, utilisant 574 drones et 40 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne, un nombre record depuis la mi-juillet.

Ces frappes ont fait deux morts, un à Kherson et un autre à Lviv, dans l'ouest du pays. Elles ont aussi largement détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.

'Les Russes savaient exactement où ils avaient lancé les missiles. Nous croyons qu'il s'agissait d'une frappe délibérée spécifiquement sur une propriété appartenant à des Américains', a noté le président ukrainien. L'attaque contre Moukatchevo a fait 23 blessés, selon un nouveau bilan des autorités locales.

'Approche différente'

Très satisfait de sa rencontre avec M. Poutine le 15 août, le président américain Donald Trump a reconnu jeudi qu'il n'en saurait davantage sur les chances de paix que 'dans les deux prochaines semaines'. 'Après cela, nous devrons peut-être adopter une approche différente', a-t-il estimé sans autre détail.

Après avoir rencontré M. Poutine en Alaska puis M. Zelensky lundi à la Maison-Blanche, Donald Trump avait dit préparer une rencontre entre les dirigeants russe et ukrainien. Mais la participation des belligérants semble encore loin d'être acquise.

Si Vladimir Poutine semble avoir accepté le principe de cette rencontre, qu'il refusait jusque-là, ni date ni lieu n'ont été annoncés. Et Moscou a souligné mercredi qu'une telle rencontre devait être 'préparée avec le plus grand soin'.

/ATS