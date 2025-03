Zelensky est « obsédé par la guerre », observe Moscou

La Russie a affirmé samedi que la visite de Volodymyr Zelensky à Washington a été un 'échec complet' après son altercation avec Donald Trump. Elle a accusé le dirigeant ukrainien d'être 'obsédé par la poursuite de la guerre' avec Moscou.

La visite 'est un échec politique et diplomatique complet du régime de Kiev', a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova dans un communiqué.

Elle a accusé M. Zelensky d'être 'incapable de faire preuve de sens des responsabilités', de 'refuser la paix' et d'user de 'mensonges et manipulations pour justifier la poursuite des hostilités et la réception de l'aide militaire et financière de l'Occident'.

'Par son comportement outrageusement grossier lors de son séjour à Washington, Zelensky a confirmé qu'il était la menace la plus dangereuse pour la communauté internationale en tant que belliciste irresponsable', a fustigé Mme Zakharova.

Dirigeants européens vilipendés

Elle a aussi accusé les dirigeants européens de 'faiblesse politique' et de 'dégradation morale' pour avoir apporté leur soutien à M. Zelensky face à la 'leçon de morale' qu'il a reçue à Washington.

Mme Zakharova a répété que les objectifs de la Russie en Ukraine 'restent inchangés', à savoir la 'démilitarisation' et la 'dénazification' du pays et la 'reconnaissance des réalités existantes sur le terrain'.

La Russie, qui a lancé en 2022 ses troupes à l'assaut de son voisin, réclame notamment que l'Ukraine lui cède quatre régions de l'est et du sud du pays, en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce à intégrer l'Otan. Des conditions inacceptables pour Kiev.

La visite vendredi à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky avait tourné à l'empoignade verbale lorsque Donald Trump et le vice-président JD Vance ont accusé le dirigeant ukrainien de manquer de reconnaissance pour l'aide américaine et de refuser les pourparlers de paix.

Cette altercation a entraîné le départ prématuré du président ukrainien de la Maison Blanche, sans signer l'accord sur les minerais pour lequel il avait fait le déplacement à Washington.

/ATS