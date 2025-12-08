Zelensky fait le point à Londres avec ses alliés européens

Les alliés européens ont affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, et ...
Zelensky fait le point à Londres avec ses alliés européens

Zelensky fait le point à Londres avec ses alliés européens

Photo: KEYSTONE/AP/Kin Cheung

Les alliés européens ont affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, et fait part de leur 'scepticisme' sur 'certains détails' des propositions américaines visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les dirigeants français, allemand et britannique se sont réunis un peu moins de deux heures autour du président ukrainien, auquel le président Donald Trump avait reproché dans la nuit de 'ne pas avoir lu' les dernières propositions américaines. Des propositions dont le contenu n'a pas filtré jusqu'ici.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion à Londres, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit 'sceptique' sur 'certains détails que nous voyons dans les documents provenant des Etats-Unis'. Il n'a pas précisé à quels documents il faisait référence.

Le président français Emmanuel Macron a semblé aller dans le même sens en soulignant que 'la principale question' était 'la convergence entre nos positions communes, entre Européens et Ukrainiens, et les Etats-Unis.

/ATS
 

Actualités suivantes

Japon : un fort séisme entraîne une alerte au tsunami

Japon : un fort séisme entraîne une alerte au tsunami

Monde    Actualisé le 08.12.2025 - 17:03

Soudan: 114 morts dans l'attaque contre une école et un hôpital

Soudan: 114 morts dans l'attaque contre une école et un hôpital

Monde    Actualisé le 08.12.2025 - 11:51

Ukraine: la question territoriale reste « la plus problématique »

Ukraine: la question territoriale reste « la plus problématique »

Monde    Actualisé le 08.12.2025 - 12:08

L'ONU lance un appel humanitaire bien moins élevé pour 2026

L'ONU lance un appel humanitaire bien moins élevé pour 2026

Monde    Actualisé le 08.12.2025 - 06:04

Articles les plus lus

Nigeria: 100 écoliers kidnappés ont été libérés

Nigeria: 100 écoliers kidnappés ont été libérés

Monde    Actualisé le 07.12.2025 - 23:27

Le gouvernement du Bénin dit avoir déjoué un coup d'Etat

Le gouvernement du Bénin dit avoir déjoué un coup d'Etat

Monde    Actualisé le 07.12.2025 - 23:43

L'ONU lance un appel humanitaire bien moins élevé pour 2026

L'ONU lance un appel humanitaire bien moins élevé pour 2026

Monde    Actualisé le 08.12.2025 - 06:04

Ukraine: la question territoriale reste « la plus problématique »

Ukraine: la question territoriale reste « la plus problématique »

Monde    Actualisé le 08.12.2025 - 12:08

Friedrich Merz réaffirme le soutien de l'Allemagne à Israël

Friedrich Merz réaffirme le soutien de l'Allemagne à Israël

Monde    Actualisé le 07.12.2025 - 11:10

Le Kremlin salue la nouvelle stratégie de sécurité américaine

Le Kremlin salue la nouvelle stratégie de sécurité américaine

Monde    Actualisé le 07.12.2025 - 12:46

Nigeria: 100 écoliers kidnappés ont été libérés

Nigeria: 100 écoliers kidnappés ont été libérés

Monde    Actualisé le 07.12.2025 - 23:27

Le gouvernement du Bénin dit avoir déjoué un coup d'Etat

Le gouvernement du Bénin dit avoir déjoué un coup d'Etat

Monde    Actualisé le 07.12.2025 - 23:43