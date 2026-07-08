Zermatt: chute de pierres fatale à un alpiniste tchèque

Un citoyen tchèque de 34 ans a perdu la vie mardi, près de Zermatt. Une chute de pierres lui a été fatale alors qu'il gravissait le Liskamm.

Vers 09h00, deux alpinistes effectuaient l’ascension de la face nord du Liskamm. Alors qu’ils évoluaient à une altitude d’environ 4300 mètres, une chute de pierres s’est produite au-dessus de leur position. 'L’un des deux alpinistes a été atteint par l’une d’elles', précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.

Son compagnon a immédiatement donné l’alerte. Les secours, engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), se sont rapidement rendus sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air Zermatt. A leur arrivée, les sauveteurs n’ont pu que constater le décès de la victime.

Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction, afin de faire toute la lumière sur cet accident de montagne.

/ATS