Zermatt: deux alpinistes ont chuté mortellement au Cervin

Deux alpinistes ont perdu la vie dimanche, selon une information d'Air Zermatt et de la police cantonale valaisanne. L'identité des deux victimes demeure, pour l'heure, à déterminer.

'Vers 11 heures, deux alpinistes effectuaient la descente du Cervin par l’arête du Hörnli, près du refuge Solvay, lorsqu'ils ont chuté, pour des raisons qui restent à déterminer, alors qu'ils se trouvaient à une altitude d'environ 4030 mètres', confirme la police cantonale valaisanne lundi après-midi. Une enquête a été ouverte par le Ministère public du Haut-Valais.

Une tierce personne, témoin de l'accident, a immédiatement donné l’alerte. 'En état de choc, elle a été évacuée du Cervin par Air Zermatt et transportée par avion jusqu'à notre base à Zermatt pour y recevoir des soins', précise, dans un second communiqué, la compagnie d'hélicoptères.

Sur l'Alphubel et le Mont Rose

Deux autres alpinistes ont été secourus par Air Zermatt, dimanche, sur l'Alphubel. Bloqués en haute montagne, ils ne pouvaient ni poursuivre leur ascension ni redescendre par leurs propres moyens.

Un autre sauvetage a eu lieu dans la partie nord du massif du Mont Rose. Un pont glaciaire s'était effondré, bloquant le passage à cinq personnes. Comme toute progression ou retraite était impossible, les alpinistes ont été héliportés jusqu'au refuge du Mont Rose.

Secourus en soirée

Dimanche soir, vers 19h00, deux alpinistes se sont, eux, retrouvés bloqués sur le Cervin, à plus de 4100 mètres d'altitude. Incapables de poursuivre leur ascension par leurs propres moyens et à court d'eau, ils ont été hélitreuillés et ramenés sains et saufs.

Presque simultanément, une autre équipe d'Air Zermatt a été appelée au Kleines Dirruhorn. Une corde avait cassé lors d'une ascension en binôme. Les deux alpinistes ont estimé ne pas pouvoir poursuivre leur ascension en toute sécurité. Air Zermatt les a secourus par hélicoptère.

Gare à la chaleur

Une autre alerte a conduit les équipes de secours dans la région du Mont Rose. Un groupe de quatre alpinistes s'était retrouvé en difficulté en montagne. Ils ont été héliportés sains et saufs depuis ce terrain accidenté jusqu'à leur camp de base à Zermatt.

'Les températures élevées persistantes se font également sentir en haute montagne', constate Air Zermatt. 'Même à environ 4500 mètres d'altitude, des températures positives ont été enregistrées. Cela signifie que les conditions météorologiques en montagne peuvent changer rapidement.'

/ATS