Zone euro: l'inflation remonte légèrement en juillet

L'inflation est légèrement remontée en juillet au sein de la zone euro, atteignant 2,9% sur un an contre 2,8% le mois précédent, selon une première estimation d'Eurostat publiée vendredi.

Cette faible accélération, liée notamment à un regain de tensions sur les prix de l'énergie en raison du conflit au Moyen-Orient, est conforme aux attentes des économistes qui avaient été interrogés par Bloomberg.

Les prix de l'énergie ont en effet augmenté de 10% lors du mois écoulé, contre 8,5% en juin, conséquence du bond des prix à la pompe provoqué par l'échec du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les prix des services (+0,1 point à 3,3%), et des biens industriels hors énergie (+0,2 points à 0,9%) ont également contribué au mouvement, mais plus modestement. Seuls les prix de l'alimentation ont décéléré en juillet (-0,3 point à 1,2%).

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des biens les plus volatils (dont l'énergie et l'alimentation) est quant à elle remontée à 2,5% sur un an, en hausse de 0,1 point par rapport à juin.

Incertitude sur la BCE

Parmi les 21 pays partageant la monnaie unique, la France, Malte et l'Estonie affichent l'inflation la moins élevée (2%), tandis que la Lituanie continue d'enregistrer le taux le plus important (5,6%, +0,2 point).

Ces chiffres vont alimenter les débats au sein de la Banque centrale européenne (BCE), tiraillée entre sa mission de gardienne de la stabilité des prix, qui la pousse à durcir sa politique monétaire, et la crainte de casser la faible croissance de la zone euro, qui l'incite à agir avec modération.

La semaine dernière, l'institution basée à Francfort a maintenu ses taux d'intérêt directeurs inchangés, après les avoir relevés en juin pour la première fois depuis 2023. Mais certains de ses membres ont plaidé pour une nouvelle hausse, alimentant les spéculations parmi les économistes sur un tour de vis supplémentaire en septembre.

/ATS