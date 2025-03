Zone euro: la croissance de l'activité économique accélère en mars

L'activité économique du secteur privé dans la zone euro a progressé en mars, pour le troisième mois consécutif, et sa croissance s'est légèrement accélérée grâce au redressement de l'industrie, selon l'indice PMI Flash publié lundi par S&P Global.

L'indice calculé sur la base de sondages d'entreprises s'élève à 50,4, contre 50,2 en février, un niveau toujours proche de la stagnation qui se situe néanmoins au plus haut depuis sept mois.

Un chiffre au-dessus de la barre des 50 signale une croissance de l'activité, tandis qu'un chiffre en deçà reflète une contraction.

Pour le seul secteur de l'industrie, l'indice PMI renoue avec la croissance pour la première fois depuis mars 2023. L'indicateur sectoriel s'est redressé à 50,7 dans les 20 pays partageant la monnaie unique, après 48,9 en février.

'La volonté de l'Europe d'investir massivement dans la défense et les infrastructures permet d'espérer une reprise plus soutenue dans les mois à venir', a commenté Cyrus de la Rubia, économiste pour la Hamburg Commercial Bank (HCOB), partenaire de S&P Global, qui met en avant le 'budget exceptionnel et historique' qui vient d'être approuvé en Allemagne.

La performance de la première économie européenne contraste d'ailleurs avec celle de la France. L'Allemagne affiche en mars un indice PMI à 50,9, toujours en zone de croissance et au plus haut depuis dix mois, tandis que l'activité du secteur privé français est restée en recul avec un PMI à 47.

'Tant en termes de production manufacturière que d'activité de services, les performances de l'Allemagne ont surpassé en mars celles de son principal partenaire commercial européen. Toutefois, si l'on tient compte des performances de ces deux pays pour les deux dernières années, l'industrie française ne s'est contractée que d'environ 1% depuis le début de l'année 2023, tandis que l'industrie allemande a chuté d'environ 8%', relève M. de la Rubia.

'L'Allemagne dispose donc d'un grand potentiel de rattrapage pour les mois à venir', selon cet expert.

/ATS