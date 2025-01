Zurich Insurance se lance dans l'immobilier résidentiel en Espagne

Zurich Insurance fait son entrée sur le marché immobilier résidentiel en Espagne, avec l'acquisition à Madrid de deux immeubles de logements auprès de l'assureur français Axa. Les détails financiers de la transaction sont tenus secrets.

Situés dans les municipalités madrilènes de Móstoles et Arroyomolinos, les deux immeubles comprennent un total de 330 logements pour une superficie de 25'300 mètres carrés, fait savoir dans un communiqué le groupe en conseil immobilier Cbre qui a facilité l'opération avec l'agence Savills.

Les propriétés sont classées en tant que logements publics de base et sont entièrement louées.

Selon Daniel Schuster, gestionnaire de fonds adjoint chez Zurich Insurance et cité dans le communiqué 'ces actifs s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'investissement et de développement durable de Zurich. Les investisseurs dans le segment des logements abordables sous-approvisionnés bénéficient de flux de revenus résilients alimentés par une demande soutenue et une faible volatilité des loyers.'

Selon les données de Cbre, le secteur de l'habitat représentera 31% du total des investissements immobiliers en 2024, dépassant les 4,3 milliards d'euros. Pour cette année, il se positionne comme le secteur privilégié pour l'investissement en Espagne, mais aussi en Europe.

/ATS