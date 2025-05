Zurich Insurance voit ses primes bondir en début d'année

L'assureur Zurich Insurance a vu ses revenus croître sur les trois premiers mois de l'année, autant dans l'assurance dommages et accidents que dans les affaires vie, se disant 'confiant' d'atteindre ses objectifs financiers, a-t-il annoncé jeudi.

Dans l'assurance dommages et accidents (P&C), les primes brutes ont progressé au premier trimestre de 5% sur un an à 13,32 milliards de dollars (près de 11 milliards de francs), grâce notamment à un relèvement des tarifs de 4%.

Les coûts des catastrophes naturelles, notamment les incendies ayant ravagé Los Angeles en janvier, ont pesé à hauteur de 3,2% sur le ratio dommages-coûts, après 1,6% il y a un an, un chiffre conforme aux prévisions, selon Zurich Insurance.

En février, le groupe zurichois avait indiqué que son partenaire américain Farmers Exchanges s'attendait cette année, en raison des feux à Los Angeles, à une perte nette avant impôts d'environ 600 millions de dollars et des versements de primes de 250 millions pour rétablir le programme de réassurance. Sur l'ensemble du groupe, l'effet devrait s'élever à quelque 200 millions avant impôts.

Les affaires avec la clientèle d'entreprises ont crû de 2%, tandis qu'elles ont augmenté de 11% avec les clients privés. Des ajustements de prix pour les assurances véhicules et dommages, ainsi que voyages et l'assistance aux clients privés, reprise à AIG, ont contribué à la croissance.

Dans les affaires d'assurance vie, les primes ont bondi de 18% à 9,36 milliards, selon un communiqué. Le groupe a profité de la solide demande en produits liés à des fonds et au lancement d'un produit d'épargne en Espagne.

Quant au partenaire américain Farmers Exchanges, il a vu ses primes brutes monter de 5% à 7,4 milliards de dollars, grâce notamment aux affaires nouvelles.

Environnement 'volatil'

Autant dans l'activité P&C que Farmers, les chiffres présentés par le groupe sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

La directrice financière Claudia Cordiolo, citée dans le document, s'est déclarée 'confiante' de réaliser les objectifs financiers du groupe malgré 'un environnement volatil'.

En novembre dernier, Zurich Insurance avait fixé de nouveaux objectifs pour les années 2025 à 2027. Sur cette période, le bénéfice par action devrait augmenter en moyenne de plus de 9% par an et le rendement des fonds propres sur le résultat d'exploitation doit atteindre au moins 23%. En 2024, le rendement a été supérieur à cet objectif avec 24,7%.

Zurich Insurance entend poursuivre sa croissance, notamment dans ses activités avec les entreprises. Le groupe a également promis de continuer à verser des dividendes élevés, le taux de distribution des bénéfices restant à 75%. Pour financer ce projet, un flux de trésorerie cumulé de plus de 19 milliards de dollars doit être généré sur trois ans.

/ATS