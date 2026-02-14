Zurich: un passager âgé de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Un passager âgé de 30 ans est décédé dimanche soir dans un accident de la circulation dans la ville de Zurich. Le conducteur de la voiture, âgé de 18 ans, et les deux autres passagers ont été transportés à l'hôpital après l'accident, a indiqué la police.

Selon les premières conclusions, le conducteur se dirigeait vers le tunnel Milchbuck, a indiqué la police municipale de Zurich dans un communiqué dimanche matin. Dans le tunnel, le véhicule a quitté la chaussée pour des raisons encore inconnues. La voiture a heurté un poteau sur la gauche, puis le mur sur la droite.

Les secours ont été appelés peu après 1h du matin sur les lieux de l'accident, dans le 6e arrondissement zurichois. Malgré une tentative de réanimation immédiate, l'homme de 30 ans est décédé sur place. Les passagers âgés de 27 et 21 ans ainsi que le conducteur ont été blessés de légèrement à gravement, selon le communiqué. Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête menée par la police municipale de Zurich et le Ministère public compétent.

/ATS