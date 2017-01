Trois sculptures colossales installées au musée Rietberg

Trois sculptures égyptiennes colossales de plusieurs mètres de haut ont été installées devant l'entrée du musée Rietberg à Zurich. Elles font partie d'une exposition exceptionnelle sur Osiris et les mystères engloutis d'Egypte.

Les 290 objets de l'exposition sont arrivés à Zurich en provenance de Londres, étape précédente de l'exposition qui présente les récentes découvertes archéologiques sous-marines à l'ouest du delta du Nil. Des camions ont assuré le transport. L'exposition s'ouvre au public le 10 février.

Deux grues ont été nécessaires pour installer trois statues colossales de plusieurs mètres de haut et pesant chacune plusieurs tonnes devant l'entrée du musée, a indiqué à l'ats Alain Suter, porte-parole de l'institution zurichoise. La plus imposante, une sculpture en granit rose du dieu du Nil Hâpy, mesure 5,4 m de haut.

Des abris chauffés ont spécialement été construits pour protéger les statues du froid. Les vitres de ces abris sont suffisamment solides pour empêcher tout acte de vandalisme.

Fouilles sous-marines

L'exposition 'Osiris - Mystères engloutis d'Egypte' présente 293 pièces, dont 250 proviennent des fouilles sous-marines effectuées par l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM) en collaboration avec le ministère égyptien des antiquités. Une quarantaine d'autres objets sont prêtés par des musées du Caire et d'Alexandrie.

Cette exposition 'est tout à fait exceptionnelle', souligne dans le dossier de presse Albert Lutz, directeur du musée Rietberg. C'est le projet d'exposition 'le plus important et le plus ambitieux jamais mené' par le musée.

/ATS