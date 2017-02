Nick Cave & The Bad Seeds en concert à Genève et Zurich

La tournée européenne de Nick Cave & The Bad Seeds prévoit deux dates en Suisse. Le musicien australien et son groupe se produiront le 12 novembre au Hallenstadion de Zurich et le lendemain à l'Arena de Genève, ont indiqué mercredi les organisateurs.

Le concert mettra l'accent sur le dernier album du groupe, 'Skeleton Tree'. Celui-ci est sorti en septembre 2016, un jour après la première du film 'One More Time With Feeling', qui retrace la création de cet album durant une période très difficile pour Nick Cave. Son fils âgé de 15 ans était décédé accidentellement durant la production.

Nick Cave a attendu longtemps avant de parler récemment devant les médias de cette perte tragique. 'Ca fait du bien de jouer à nouveau', confie le musicien de 59 ans, cité dans le communiqué des organisateurs. Une bonne nouvelle aussi pour ses fans.

/ATS