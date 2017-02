Un spectacle aquatique pour lancer le carnaval de Venise

Le grand coup d'envoi du Carnaval de Venise, l'un des plus célèbres et les plus photographiés au monde, a été donné samedi. Une foule dense a pu apprécier un spectacle aquatique musical. Le carnaval déroule cette année son programme jusqu'au 28 février.

Le spectacle inaugural, mis en scène sur le canal de Cannaregio, célébrait samedi soir les thèmes de la beauté, de la mer et de la vanité, à travers d'étranges créatures marines. Des femmes déployant leurs ailes bleues avec des gestes lents, perchées sur des échasses, ont défilé à la nuit tombante sur des barques vénitiennes, tandis que d'autres semblaient suspendues dans les airs.

Des méduses violettes avec des tentacules en forme de plumes composaient aussi ce ballet poétique où les gondoliers portaient des flambeaux, avant un hommage rendu à la lune. Le maire a ensuite déclaré le carnaval officiellement ouvert. Dimanche, la fête vénitienne se poursuivra avec un autre cortège sur l'eau mais aussi un parcours de gastronomie carnavalesque.

Cette fête aurait été créée à Venise en 1162 au lendemain d'une victoire militaire. Tombée en désuétude pendant des décennies, elle a été remise au goût du jour par la municipalité en 1980.

Les festivités permettent à la Cité des Doges de s'animer à une période de l'année plutôt morne, et sont rythmées par les soirées masquées et costumées. Chaque jour, des 'concours du plus beau costume' sont organisés place Saint Marc.

/ATS