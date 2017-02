« Hello » d'Adele décroche le Grammy de chanson de l'année

La ballade d'Adele 'Hello' a remporté le Grammy de la chanson de l'année dimanche. La diva britannique a devancé le titre 'Formation' de Beyoncé, avec laquelle elle livre un duel dans les principales catégories des plus prestigieuses récompenses musicales cette année.

L'interprète au timbre puissant partage avec le producteur de Los Angeles Greg Kurstin son prix, qui récompense les meilleurs auteurs-compositeurs. Adele a remercié ce dernier, en recevant son Grammy à Los Angeles: 'Merci pour ta patience avec moi et pour m'avoir aidé à créer ma chanson préférée', a-t-elle déclarée, émue.

C'est la deuxième fois qu'Adele gagne ce prix après l'avoir décroché en 2012 avec le producteur anglais Paul Epworth pour 'Rolling in the Deep'. 'Hello' est le premier titre sorti de '25', l'album d'Adele ayant suivi '21', opus aux ventes record qui a fait d'elle une star mondiale.

La diva britannique Adele avec son opus '25' et la popstar Beyoncé avec son album-concept 'Lemonade' étaient les deux grandes favorites de la nuit, concurrencées par le canadien Drake et l'idole des jeunes filles Justin Bieber pour les principaux prix.

Hommage à Bowie

L'icône britannique du rock David Bowie, boudé par les Grammy Awards pendant sa longue et prolifique carrière, a quant à lui remporté dimanche cinq récompenses de l'industrie musicale pour son dernier album, 'Blackstar'.

Le rockeur, décédé deux jours après la sortie de son album en janvier 2016, s'est adjugé le Grammy dans les quatre catégories pour lesquelles il était en lice individuellement, dont celle du meilleur album de musique alternative et meilleure chanson de rock, pour le titre éponyme de son album.

'Blackstar' a également été récompensé dans la catégorie meilleur coffret d'enregistrements, pour lequel Jonathan Barnbrook et non David Bowie lui-même était nommé.

L'opus, sorti le jour de son 69e anniversaire, n'avait toutefois pas été pré-sélectionné dans la catégorie reine des Grammys, album de l'année, à la grande surprise des observateurs.

Avant les récompenses glanées dimanche, David Bowie, davantage célébré dans son Royaume-Uni natal que dans son Amérique adoptive, n'avait obtenu qu'un seul Grammy Award en plus de celui hors-catégorie récompensant l'ensemble de sa carrière.

/ATS