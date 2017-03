Les éditions Atlas vont mettre la clé sous la porte à Cheseaux (VD)

En 2019, les éditions Atlas fermeront leur site de Cheseaux-sur-Lausanne (VD) qui emploie actuellement 150 personnes. Cette année, ce sont déjà 60 collaborateurs qui perdront leur emploi.

L'activité commerciale s'arrêtera progressivement, détaille jeudi l'entreprise spécialisée dans les abonnements d'objets à collectionner. Et d'expliquer cette décision par 'des résultats négatifs ces dernières années et l'absence de perspectives pour restaurer une profitabilité à long terme'.

Les collaborateurs ont été informés lundi et une procédure de consultation a débuté. 'L'état d'esprit général est mitigé', décrit la direction, contactée par l'ats. 'Les employés étaient conscients de la situation difficile, ce n'était donc pas une énorme surprise mais c'est toujours un choc. L'ambiance n'est pas facile'.

Précédent en 2016

La société, installée depuis 1998 à Cheseaux, connaissait des difficultés depuis quelques années. En 2016, 30 postes avaient ainsi déjà été biffés.

La faute en partie à Internet et à la numérisation mais également au franc fort. 'Plus de 90% de notre marché se trouve en Europe. Alors oui, cela a eu une incidence sur nos frais fixes depuis 2015', poursuit la direction. Et d'ajouter que les coûts d'acquisitions pour trouver de nouveaux abonnés devenaient trop élevés.

Mariage italien

Malgré 'des investissements considérables' et 'des efforts organisationnels très importants', la société n'a pas atteint ses objectifs. Elle avait notamment opéré un rapprochement avec l'Italien De Agostini Editore.

C'est une page qui se tourne pour cette société qui a compté jusqu'à 320 employés dans les années 2010.

/ATS