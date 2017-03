La Semaine de la francophonie célébrée dans toute la Suisse

La Suisse met le français à l'honneur. La Semaine de la langue française et de la francophonie se déroulera du 16 au 26 mars dans plus de vingt villes des diverses régions linguistiques du pays. Le programme propose des événements tout public et pour les écoles.

De la dégustation gastronomique à la balade en chanson française, du spectacle de théâtre aux contes pour petits et grands, chacun peut partir à la découverte du français sur un mode ludique et festif, ont indiqué mardi les organisateurs. 'La variété et l'originalité des manifestations proposées sont à l'image de la francophonie, riches et diversifiées', se réjouissent-ils.

Et d'énumérer quelques exemples. A Neuchâtel et Yverdon-les-Bains (VD), accompagné d'une guide en costume d'époque, il sera possible de visiter les lieux historiques en suivant la trace des poètes et écrivains qui s'en sont inspirés, ou au fil de l'eau en chansons, transformant ainsi la ville en un terreau fertile pour la langue française.

Le groupe vaudois Lo Tian 4tet jouera des chansons rythmées et populaires en patois vaudois, celui-ci même qui fut interdit dans les écoles en 1806. Ce sera l'occasion de débattre ensuite avec eux de l'évolution de la langue française et de la survie des patois franco-provençaux. Concert et débat à voir à la Bibliothèque de Chauderon à Lausanne.

En Suisse alémanique aussi

La Suisse alémanique ne sera pas en reste. Malgré un contexte scolaire assez tendu, Zurich fêtera la francophonie dans la bonne humeur: cours de québécois, Nuit francofolle au Moods avec Henri Dès et Explosion de caca ou rencontres avec des écrivains et des poètes sont au menu.

Les jeunes ne sont pas oubliés. Un Minifestival de films leur est proposé dans plusieurs villes de Suisse alémanique. 'Le ciel attendra', film français sorti en 2016, aborde notamment la radicalisation, sujet sensible qui touche les adolescents aujourd'hui. La jeune actrice Noémie Merlant, nominée aux César pour ce rôle, sera présente à cette occasion.

Un nouveau concours a été proposé cette année aux élèves du secondaire des régions non francophones du pays. Dans une approche ludique du français et de la culture musicale francophone, les élèves étaient invités à rédiger en français les paroles d'une chanson. De nombreuses classes y ont participé.

Coup d'envoi à Berne

Les classes gagnantes seront récompensées lors de la soirée d'inauguration de la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) et y chanteront leurs productions. Ce coup d'envoi sera donné ce jeudi à la Dampfzentrale à Berne.

La SLFF est portée en Suisse par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Elle est soutenue par le Département fédéral des affaires étrangères, les différentes ambassades des pays francophones en Suisse et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Elle collabore étroitement avec de multiples partenaires culturels.

/ATS