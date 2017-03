Près de 300'000 visiteurs ont visité Chaplin's World en un an

Près d'un an après son ouverture le 16 avril 2016, le musée Chaplin's World a attiré près de 300'000 visiteurs au Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey (VD). Un rassemblement de Charlots sera organisé pour fêter ce premier anniversaire.

Le public est convié le 16 avril à participer au record du monde du plus grand rassemblement de Charlots de tous les temps. Les détenteurs du billet premier anniversaire sont invités à venir en veste noire, pantalons noirs et chemise blanche. Le chapeau, la moustache et la canne seront offerts, annonce le musée mardi.

Depuis son ouverture, Chaplin's World a vu défiler plus de 75 nationalités, détaille le communiqué. 'Il est certain que son ouverture a contribué à la hausse de 7% des nuitées de Montreux Riviera en 2016', a déclaré Christoph Sturny, directeur de Montreux-Vevey Tourisme.

Déjà quelques mois après son ouverture, Chaplin's World a été récompensé par le Prix de l'Excellence du Tourisme Suisse à Berne, par la British Guild of Travel Writers à Londres et nominé à Zurich par le Swiss MICE Award dans la catégorie 'site atypique pour des événements'.

A l'écoute

Le musée se veut à l'écoute des suggestions des visiteurs en vue d'améliorer leurs accueil et confort, notamment avec les supports de visite. En plus des trois langues principales (allemand, français, anglais), une nouvelle application de visite est développée en italien, espagnol, portugais, chinois, russe, arabe, japonais.

Chaplin's World prépare pour l'avenir, un programme d'événements et d'animations culturels marquants. Des rendez-vous sont prévus pour tous les publics et toutes les générations grâce au riche patrimoine légué par Chaplin, annonce-t-il.

Manoir et studio

Inauguré l'an dernier après de longues années de préparation, le musée Chaplin's World présente la vie et l'oeuvre de Charlie Chaplin (1889-1977): son quotidien au Manoir de Ban où il a fini ses jours en 1977 et son art dans le Studio, un nouveau bâtiment qui propose une immersion dans ses films. Un restaurant et un parc complètent le projet qui a nécessité 60 millions d'investissements.

/ATS