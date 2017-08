Kendrick Lamar remporte le prix MTV de la vidéo de l'année

Les Video Music Awards, qui récompensent les meilleurs clips de l'année, ont démarré dimanche sur une tonalité politique. La superstar Katy Perry a brandi un journal titrant 'Le monde est en feu', alors que Paris Jackson a appelé à résister face aux néonazis.

'Le monde va tellement bien n'est-ce pas. Tout va super bien. Peut-être pas en fait', a lancé Katy Perry, l'animatrice de la cérémonie, après avoir été déposée sur scène en combinaison d'astronaute.

La chanteuse californienne est devenue ces dernières années l'une des célébrités les plus engagées à gauche. Après avoir été une ardente supportrice de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton, elle combat à présent la politique du président Donald Trump.

Paris Jackson, fille du roi de la pop Michael Jackson, a quant à elle décerné la première récompense de la soirée, la vidéo pop de l'année, au groupe féminin Fifth Harmony. 'Nous devons montrer à ces nazis et suprémacistes blancs pourris que nous n'avons aucune tolérance pour leur haine et leur discrimination, nous devons résister', a-t-elle enjoint le public.

Un prix contre le système

Ces premières minutes ont clairement auguré d'une soirée imprégnée de militantisme. Un nouveau prix, qui n'a rien à voir avec les clips vidéo, celui du meilleur combat contre le système, devrait d'ailleurs être remis par la mère d'Heather Hayer, cette jeune femme tuée par un sympathisant nazi à Charlottesville alors qu'elle manifestait contre le fascisme.

Le président américain Donald Trump avait été très critiqué pour avoir estimé qu'il y avait 'des gens très bien' chez les nazis comme chez les manifestants antifascisme à Charlottesville, avant d'ajouter qu'il y avait eu de la violence 'des deux côtés'.

La soirée a été ouverte par Kendrick Lamar, qui a interprété son titre 'Humble' sur la scène du forum d'Inglewood, dans la banlieue de Los Angeles, devant un échafaudage en feu. Le chanteur de hip-hop mène les nominations avec huit citations.

/ATS