Nouveau passeport sous le signe de l'eau et des montagnes

Le nouveau passeport suisse est disponible. Son design invite à un voyage virtuel à travers les 26 cantons, depuis les sommets alpins jusqu'aux vallées.

Le design du nouveau passeport caractérise la Suisse, pays à la fois attaché à ses racines et ouvert sur le monde. L'eau en est un élément récurrent, qui parcourt les 26 cantons, depuis les sommets alpins jusqu'aux vallées, écrit lundi la police fédérale (fedpol) dans un communiqué.

La page 01 représente le Pizzo Rotondo, le plus haut sommet du massif du Gothard. Ce dernier abrite la source des plus grands fleuves suisses et relie ainsi les thèmes principaux du design: les montagnes et l'eau. Pour la première fois, une page de visa représente aussi la Cinquième Suisse, soit les Suisses de l'étranger, et lui est dédiée.

Le nouveau passeport suisse peut être commandé dès lundi auprès des bureaux de passeports cantonaux ou des représentations de la Suisse à l'étranger. La nouvelle série de passeports conjugue sécurité, fonctionnalité et esthétique. Elle repose sur les technologies les plus récentes en matière d'éléments de sécurité pour les documents d'identité. Visibles tantôt à l'œil nu, tantôt sous lumière UV, ces éléments de sécurité font du passeport suisse un document sûr et unique, selon fedpol.

Tous les documents d'identité délivrés à ce jour restent valables jusqu'à la date d'expiration qui y est inscrite. Les offres combinées comprenant un passeport et une carte d'identité pourront toujours être commandées. Une nouvelle carte d'identité sera aussi disponible dans le courant du premier semestre 2023.

www.passeportsuisse.ch

/ATS