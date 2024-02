AC/DC de retour au Letzigrund cet été

AC/DC, les monstres sacrés du rock, sont de retour en Suisse cet été. Le groupe se produira le 29 juin à Zurich au stade du Letzigrund, environ une semaine avant Taylor Swift les 9 et 10 juillet.

AC/DC n'avait plus joué dans les stades en Europe depuis huit ans, lit-on dans un communiqué lundi matin. Le groupe, qui a perdu son premier batteur Colin Burgess en décembre dernier, donnera 21 concerts dans 10 pays.

Pour voir jouer le guitariste Angus Young, 68 ans, il faudra débourser au moins 136,35 francs pour des places debout et 209,20 francs assis. Les billets seront mis en vente dès vendredi 10h00.

Les hard rockers d'AC/DC ont sorti leur dernier album 'PWRUP'en novembre 2020. Ce groupe, l'un des plus influents de l'histoire du rock, a vendu plus de 200 millions d'albums. AC/DC, qui a donné son premier concert le 31 décembre 1973 au Chequers Nightclub de Sydney, a été intronisé en 2003 au Rock and Roll Hall of Fame.

/ATS