Alain Berset: garantir la compétitivité du cinéma suisse

'Aucun autre domaine culturel que celui du cinéma n’a connu de telles évolutions au cours des dix dernières années', a relevé le président de la Confédération Alain Berset. Il s'exprimait devant la presse jeudi matin au Festival du film de Locarno.

Les mécanismes d’encouragement ont été adaptés pour répondre à l’évolution rapide des conditions-cadres et garantir la compétitivité du cinéma suisse, a-t-il souligné.

Le Fribourgeois a mis en avant trois adaptations importantes faites dans l’encouragement du cinéma, dont la responsabilité incombe à la Confédération depuis l’introduction de l’article constitutionnel correspondant à la fin des années 1950. La première a été d’adopter des mesures compensatoires suite à l’exclusion de la Suisse du programme MEDIA de l’UE, conséquence de l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse en 2014.

Lex Netflix

L'introduction en 2016 de la promotion de l’investissement dans la cinématographie en Suisse est la deuxième, tandis que la troisième a été de modifier la loi sur le cinéma - la Lex Netflix adoptée par les Suisses l'an dernier - pour introduire l’obligation d’investissement pour les plateformes de streaming à partir de 2024.

L’élargissement du cercle des acteurs de l’encouragement du cinéma ainsi que la redéfinition des conditions de production, de distribution et de consommation exigent la mise en place d’une politique globale de l’audiovisuel. La Confédération analyse actuellement la situation pour dégager des perspectives pour l’encouragement du cinéma, lit-on dans le communiqué.

Les enjeux du secteur du cinéma sont également pris en compte dans le nouveau message culture pour les années 2025 à 2028, en consultation jusqu’en septembre. Celui-ci contient aussi les leçons apprises par le secteur culturel dans son ensemble pendant la pandémie.

Bilan

L’entrée en fonction d’Alain Berset à la tête du Département fédéral de l’intérieur le 1er janvier 2012 avait coïncidé avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’encouragement de la culture (LEC). Cette loi définissait pour la première fois clairement la responsabilité de la Confédération en matière de politique culturelle, en prévoyant le message culture pour en fixer l’orientation stratégique.

Outre le cinéma, le président de la Confédération a mis en évidence certains éléments qui ont marqué cette politique culturelle: le maintien et la promotion de la diversité culturelle et linguistique de la Suisse et donc de la cohésion sociale, dans le cadre notamment de l’enseignement des langues, l’encouragement de la participation culturelle et de la culture amateur, la refonte des prix suisses de la culture.

Sans oublier la promotion de la culture du bâti, 'un domaine dans lequel la Suisse joue un rôle de premier plan en Europe par les impulsions qu’elle donne et par son travail de coordination', lit-on dans le communiqué.

