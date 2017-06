Attentat de Manchester: le concert géant d'Ariana Grande pour défier la peur

'J'ai un message pour tout le monde: n'ayez pas peur!', dit Scarlet, neuf ans. Il y a deux semaines, elle a vécu l'horreur au concert d'Ariana Grande à Manchester. Dimanche, elle est retournée applaudir son idole lors d'un show en hommage aux victimes de l'attentat.

Avec sa mère, sa tante et sa cousine, la petite fille était à la Manchester Arena le 22 mai lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser à la sortie du concert de la pop-star américaine, faisant 22 morts, dont sept mineurs, et plus de cent blessés.

Toutes les quatre sont revenues dimanche pour vivre ce concert commémoratif au milieu de 50'000 autres personnes, pour 'reprendre confiance' en la vie et 'revoir du monde' aussi, explique sa mère, Rachel Jea, 32 ans.

Une brochette de stars

Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, les Black Eyed Peas, Little Mix ou encore Niall Horan du groupe One Direction: une pléiade de stars était programmée pour ce concert baptisé 'One love Manchester' que personne ici n'a voulu rater, malgré, parfois, une certaine inquiétude. Une minute de silence à la mémoire des victimes a été observée avant l'entrée en scène des artistes.

'Manchester, faites résonner votre esprit de résistance dans le monde', s'est exclamé Pharrell Williams, disant s'incliner devant une audience qui 'ne montre aucun signe de peur'.

Ariana Grande, en jean et sweat blanc, a été particulièrement applaudie. Enchaînant les duos avec d'autres artistes, elle a également été accompagnée par un choeur de vingt-quatre élèves de l'école de Parrs Wood dont certains étaient à la Manchester Arena le 22 mai, faisant couler des larmes sur scène et dans le public.

David Beckham, ancienne star du club de Manchester United, s'est adressé à la foule dans un message vidéo projeté sur grand écran.

Impressionnant dispositif de sécurité

Les tickets mis en vente jeudi sont partis en quelques minutes. Le concert maintenu, malgré l'attentat à Londres, des milliers de Mancuniens faisaient la queue autour du stade de cricket de Manchester plusieurs heures avant le début de l'ouverture des portes.

Ils étaient protégés par un impressionnant dispositif de sécurité, avec des policiers très lourdement armés, certains arrivés en renfort de Londres pour ce concert dont les recettes seront entièrement reversées au fonds mis en place pour aider les proches des victimes.

Dans le public, une majorité d'adolescents, accompagnés ou non par leurs parents, portant des bracelets 'we stand together' ('nous sommes ensemble'), des serre-tête oreilles de chat et des t-shirts abeille, un insecte devenu le symbole de la résistance de toute une ville face à la terreur.

