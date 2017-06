Attentat de Manchester: les fans suisses d'Ariana Grande se réunissent à Zurich

Malgré l'annulation du concert prévu de la star Ariana Grande, une soixantaine de fans de la chanteuse états-unienne se sont réunis lundi près du Hallenstadion à Zurich. Ils voulaient ainsi rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Manchester.

Les personnes présentes voulaient aussi transmettre un signal à leur idole, en lui montrant qu'ils étaient derrière elle, 'quoi qu'il arrive'. Les fans ont répondu à un appel diffusé sur le réseau Instagram, afin de 'pleurer ensemble mais aussi de pouvoir rire'. Les participants, en grande majorité des adolescentes, ont convergé dès 15h00 vers la place devant le Hallenstadion.

Les fans arboraient des ballons roses et blancs - les couleurs d'Ariana Grande. Après une minute de silence, ils les ont lâchés dans l'air. Des dessins avec des messages d'espoir et d'amour ainsi que des roses et des couronnes rendaient hommage aux victimes de l'attentat perpétré après un concert d'Ariana Grande. Les fans ont aussi dansé et chanté sur sa musique.

Le concert de Zurich aurait dû être le premier de l'idole des adolescents en Suisse. Lors de sa dernière tournée en 2015, elle était venue en Europe, mais sans passer par la Suisse.

Après l'attentat-suicide du 22 mai à Manchester, dans lequel un homme a tué 22 personnes après un concert de l'artiste états-unienne, cette dernière a annulé plusieurs concerts de sa tournée, dont celui prévu à Zurich.

Hommage en concert

De retour à Manchester, la chanteuse de 23 ans s'y est produite dimanche soir avec notamment Justin Bieber, Coldplay et Pharrell Williams pour un concert géant en hommage aux victimes, suivi par 50'000 personnes, surtout de jeunes spectatrices. Ariana Grande va reprendre sa tournée mercredi à Paris.

La chanteuse est actuellement une des artistes pop les plus appréciées. En novembre, elle a reçu l'American Music Award dans la catégorie reine 'artiste de l'année'. Les deux premiers albums de l'artiste, qui est aussi actrice, se sont classés au premier rang aux Etats-Unis.

