Barack Obama samedi au Hallenstadion à Zurich

L'ancien président américain Barack Obama est attendu samedi au Hallenstadion à Zurich pour une soirée appelée 'An evening with President Barack Obama'. Plusieurs 'invités surprise exceptionnels' participeront à l'événement, selon les organisateurs.

La soirée débute avec une série de 'rencontres et performances' avec des invités surprise. Ils 'célèbrent et approfondissent des thèmes tels que la créativité, la responsabilité entrepreneuriale, le leadership et la transformation par l'action', indique la société expansion.space, organisatrice de la soirée.

Ensuite, Barack Obama discutera de ces sujets avec l'animateur Klaas Heufer-Umlauf, présentateur de télévision allemand. Des soirées similaires doivent avoir lieu le 1er mai à Amsterdam et le 3 mai à Berlin.

La société expansion.space est une division de Streetlife International, basée en Allemagne. Elle organise des concerts et des 'expériences événementielles immersives'.

'Expansion.space est une plateforme pour les alphas et les omégas, les illuminés qui conduisent le changement et font bouger les gens', peut-on lire sur le site internet de la société.

/ATS