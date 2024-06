Béjart Ballet: Julien Favreau confirmé comme directeur artistique

Julien Favreau a été confirmé dans son poste de directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne (BBL). Le Français, danseur depuis 30 ans aus sein de la compagnie, assurait cette fonction de manière intérimaire depuis février.

Cette nomination 'garantit la perpétuation de l'héritage artistique de Maurice Béjart'. Elle vient aussi 'renforcer le nouvel élan extrêmement dynamique que connaît la compagnie' depuis que Julien Favreau en assure la direction artistique, annonce vendredi le BBL dans un communiqué.

Le Conseil de fondation a nommé Julien Favreau à l'unanimité. Né en 1977 à la Rochelle, le Français a suivi une formation en danse classique et contemporaine avant de rejoindre l'école Rudra Béjart à Lausanne en 1994.

Vite repéré par Maurice Béjart, il a intégré le ballet une année plus tard, enchaînant par la suite les rôles importants. Après la mort de Maurice Béjart et sous la direction artistique de Gil Roman dès 2007, il a continué à endosser des rôles de solistes et participé à diverses créations.

En février dernier, il avait repris la direction artistique ad interim après le licenciement de Gil Roman. Ce dernier, en sursis après qu'un audit avait révélé un comportement parfois injurieux et colérique, avait commis 'l'écart de trop' en janvier à l'Opéra Garnier à Paris.

Il y avait invité à la représentation puis à l'apéritif privatif avec la troupe, l'ancien directeur de production du BBL, licencié en 2021 pour des attitudes et propos relevant du harcèlement sexuel.

/ATS