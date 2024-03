Céline Dion reste « déterminée à remonter un jour sur scène »

La chanteuse canadienne Céline Dion, toujours souffrante, reste 'déterminée à remonter un jour sur scène' et à 'surmonter' sa maladie. C'est ce qu'elle a déclaré vendredi dans une mise à jour à ses fans sur Instagram.

Diagnostiquée à l'automne 2022 d'une pathologie neurologique rare, le syndrome de la personne raide (SPR), la mégastar québécoise de bientôt 56 ans a confié que surmonter cette maladie auto-immune 'a été l'une des expériences les plus difficiles de (sa) vie'.

'Mais je reste déterminée à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible', a-t-elle ajouté en légende d'une rare photo où elle pose, sourire aux lèvres, avec ses trois fils pour la Journée internationale de sensibilisation au SPR. 'Je suis profondément reconnaissante de l'amour et du soutien de mes enfants, de ma famille, de mon équipe et de vous tous!', a souligné la chanteuse de 55 ans.

Dernier concert en 2020

La dernière fois que Céline Dion est apparue en public, c'était lors d'une brève apparition surprise à la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles, aux Etats-Unis, début février pour remettre l'album de l'année à Taylor Swift. Escortée par son fils aîné, l'artiste aux plus de 250 millions d'albums vendus en 40 ans de carrière a alors reçu une ovation par le public.

La star québécoise n'est plus montée sur scène depuis un concert à Newark (États-Unis) en mars 2020. Sa tournée Courage World Tour avait alors été interrompue par la pandémie de Covid-19. Et depuis 2021, elle souffre des manifestations du SPR.

Touchant environ une personne sur un million, ce syndrome entraîne des douleurs aiguës et des difficultés à se mouvoir, empêchant les activités physiquement contraignantes. Fin février, Amazon Prime Video a annoncé la sortie prochaine d'un documentaire sur la chanteuse, 'I Am: Céline Dion', dans lequel elle veut 'sensibiliser' sur sa maladie.

/ATS