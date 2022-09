Charlotte Gainsbourg reçoit l'Oeil d'or du Zurich Film Festival

Charlotte Gainsbourg a reçu lundi à Zurich un Oeil d'or pour l'ensemble de sa carrière dans le cadre du 18e Zurich Film Festival (ZFF). Son dernier film, 'The almond and the seahorse', a été présenté en première mondiale.

Charlotte Gainsbourg est récompensée 'pour sa brillante carrière et sa versatilité' au cinéma, a indiqué le ZFF. Elle a collaboré avec les plus grands noms du 7e art. Elle compte 'parmi les actrices les plus éclectiques du cinéma européen'.

'The almond and the seahorse' (L'amande et l'hippocampe) s'inspire d'une pièce de théâtre de Kaite O'Reilly. Charlotte Gainsbourg y partage l'affiche avec Rebel Wilson. Le film, réalisé par Celyn Jones et Tom Stern, raconte l'histoire d'une archéologue et d'une architecte dont les partenaires respectifs ont subi un traumatisme crânien.

La fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a entamé sa carrière au cinéma à l'âge de 14 ans dans 'L'effrontée' (1985) de Claude Miller. Pour ce rôle, elle a reçu le César du meilleur espoir féminin.

En 2009, son rôle dans 'Antichrist' de Lars von Trier lui a valu le Prix d'interprétation féminine au 62e Festival de Cannes. Son premier film 'Jane by Charlotte', un documentaire sur sa mère, a été présenté au Festival de Cannes en 2021.

/ATS