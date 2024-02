Danse: neuf lauréats au Prix de Lausanne

Des milliers de spectateurs ont assisté samedi à la finale du Prix de danse de Lausanne au théâtre de Beaulieu. Le jury a sélectionné neuf lauréats parmi 20 danseurs et danseuses sur les 86 sélectionnés au terme de la semaine.

Grâce à leurs bourses, ces talentueux danseurs auront l'opportunité d'intégrer l'une des prestigieuses écoles et compagnies partenaires du Prix de Lausanne, ont indiqué les organisateurs samedi soir. Dimanche, les candidats participeront au Networking Forum afin de rencontrer les directeurs des institutions partenaires.

Durant une semaine, 86 danseurs, quasi à parité garçons et filles, originaires de 18 pays, étaient en lice pour cette 52e édition du Prix de Lausanne au Palais Beaulieu. Les participants, âgés de 15 à 18 ans, avaient été sélectionnés sur vidéo parmi 425 candidats. Une Suissesse a été retenue pour cette édition, la Vaudoise Nadia Corboud, élève à la Danse Académie de Vevey.

Pendant toute la semaine, les candidats ont été jugés en cours de danse et individuellement sur scène. La finale, ce samedi, a réuni les 20 meilleurs. Le jury est composé de neuf membres. Il est présidé cette année par Darcey Bussell, dame commandeur de l'Empire britannique et présidente de la 'Royal Academy of Dance' de Londres.

375'000 spectateurs

Le potentiel des danseurs est évalué selon plusieurs facteurs: sens artistique, aptitude physique, aisance technique ou encore capacité à s'affirmer. Comme à chaque édition, la semaine est divisée entre les cours de danse et les variations, classiques et contemporaines.

Cette année, les sessions quotidiennes - près de 7 heures de direct par jour - et les sélections ont été vues par plus de 375'000 spectateurs sur ARTE Concert, YouTube, Facebook et le site du Prix de Lausanne, ont indiqué les organisateurs. Le concours a également été retransmis en Chine et commenté par Zhiyao Zhang, lauréat du concours en 2011.

Gala de clôture

La Bourse jeune espoir a été remise au Brésilien Joao Pedro Dos Santos Silva (15 ans); la Bourse jeune étoile à l'Argentine Paloma Livellara Vidart (18) et celles de la Fondation Claris au Portugais Martinho Lima Santos (17); la Fondation Okay à l'Américaine Crystal Huang (15); Fondation Coromandel au Japonais Airi Kobayashi (18); la Bourse Astarte à L'Australien Jenson Blight (17); la Bourse aud Jebsen au Français Juliann Fedele Malart (18); la Bourse de la Fondation Maurice Béjart à l'Américaine Natalie Steele (17); et celle de la Fondation Anita et Werner Damm-Etienne au Japonais Taichi Toshida (15).

Le Prix de Lausanne propose pour la première fois cette année dimanche après-midi le gala 'Etoiles montantes'. Il présentera deux anciens lauréats du concours et les finalistes de cette édition 2024. Divers projets chorégraphiques seront aussi présentés à cette occasion.

/ATS