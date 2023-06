Début de Festi'neuch avec Angèle ce jeudi soir

La 22e édition de Festi'neuch, qui se joue à guichets fermés, commence jeudi soir avec Angèle en tête d'affiche. Environ 55'000 festivaliers sont attendus sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel d'ici à dimanche.

Festi'neuch a déjà affiché complet pour les quatre soirées à fin mars, ce qui n'était jamais arrivé aussi rapidement. 'Comme tous les billets ont été vendus au premier palier tarifaire, cela engendre un manque à gagner entre 100'000 et 150'000 francs', avait déclaré à Arcinfo Antonin Rousseau, directeur et programmateur du festival.

La manifestation tourne avec un budget d'un peu plus de 4,2 millions de francs, dont 1,4 million dévolu au cachet des artistes. Le festival n'a pas voulu entrer dans la surenchère et a consacré une somme identique pour les coûts artistiques. Les recettes proviennent à 45% de la billetterie.

Nouvelle scène

Le festival a enregistré des frais supplémentaires cette année, mais surtout en raison de la création d'une nouvelle scène. Le Phare est un nouvel espace scénique en bois, élaboré à 360 degrés, qui permet une proximité des artistes avec les festivaliers.

Le festival ouvrira les feux jeudi avec la chanteuse belge Angèle, le rappeur français Disiz (ex-La Peste), le groupe français La Femme, le duo fribourgeois Baron.e et l'artiste neuchâtelois My name is fuzzy. Le vendredi, le DJ allemand Paul Kalkbrenner, les Berlinois de Moderat, la chanteuse française Jeanne Added et le DJ français Folamour seront sur scène.

Le samedi, la chanteuse française Jain, le groupe français d'électro rock Bagarre, la formation française de synthpop-électronique M83 et le rappeur français Tiakola devraient séduire le public. Les têtes d'affiche du dimanche sont les chanteurs français Marc Lavoine et Kendji Girac. Les chanteuses française Aloïse Sauvage et malienne d'afro-folk Fatoumata Diawara complèteront notamment la programmation.

