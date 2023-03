Début de la deuxième édition des rencontres Textures à Fribourg

La 2e édition de Textures - rencontres littéraires s'est ouverte mercredi à Fribourg. Davantage multilingue, le festival met à l’honneur jusqu'à dimanche les mises en récit de la migration, l’écriture au cinéma et le rap. Plus de 50 événements sont annoncés.

La manifestation, organisée par l'association du Salon du livre romand, a grandi et basculé du côté festivalier, tout en se professionnalisant. Les rencontres se dérouleront en six lieux de la ville. L'aspect 'marché de livres' pourrait revenir une fois finie la rénovation de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).

Prix suisses

Textures accueille en primeur pas moins de cinq Prix suisses de littérature 2023, attribués le 16 février. Jeudi, une soirée verra ainsi dialoguer la poétesse grisonne Leta Semadeni, Grand Prix 2023, l’autrice tessinoise Prisca Agustoni et l’écrivaine vaudoise Fanny Desarzens, primée pour son deuxième roman Chesa Seraina.

Samedi, le Vaudois Eugène proposera une performance autour de Lettre à mon dictateur. De son côté, Anne-Sophie Subilia, encore une Vaudoise, en compagnie de la pianiste Chloé Charrière, fera plonger le public dans une immersion sonore faite d’ambiances, de textures et de mélodies planantes pour envelopper son texte lauréat L'Epouse.

Riche programme

Au-delà de l’actualité littéraire suisse, les focus seront mis sur des rendez-vous de littérature jeunesse (Caroline Demuth, Martin Pinchaud et Jérémie Fonjallaz). Très étoffé, le programme prévoit aussi dimanche un dialogue entre l'auteur valaisan Jérôme Meizoz et l'écrivain et poète tessinois Alberto Nessi.

En ce qui concerne les axes forts du festival, il y a celui touchant aux écritures de la migration avec le projet AltraLingua, issu d’une collaboration avec le festival Babel de Bellinzone et la Croix-Rouge fribourgeoise. Il présentera notamment les résultats d’ateliers d’écriture menés avec des migrants par l’écrivain ivoirien Gauz’.

Traduction

Les enjeux de traduction seront également au cœur de rencontres avec le traducteur Valentin Decoppet et la traductrice Lucie Tardin, qui s’entretiendra avec l’écrivain tessinois Alexandre Hmine autour de son roman Grains noirs. Ce dernier est une odyssée intimiste et mémorielle à cheval entre le Maroc et la Suisse italienne.

L’écriture au cinéma constituera un deuxième axe. Outre la projection du film d’Ursula Meier La Ligne, commentée en direct par son scénariste Antoine Jaccoud, il sera question de l’écriture de scénarios dans le champ littéraire, avec une table ronde en compagnie notamment d’Anne Thorens, Victor Comte et Swan Purro.

Multilinguisme

Troisième axe, le rap fera office de laboratoire. Sur la scène du Fri-Son, les rappeurs suisses ShuriGuzman, LVSC et DAMLARTISTE seront réunis lors d’une Rapstar Games avec son lot de 'showcases' et de 'punchlines', illustrant le souci des organisateurs de tisser des liens avec d’autres institutions culturelles.

La manifestation ne s'intéressera plus uniquement à la langue française, même si celle-ci concentrera toujours quelque 40 de la cinquantaine d'événements au programme. Avec sa dimension multilingue affirmée et son identité festivalière, elle entend se montrer curieuse de la diversité des formes de l’écrit en Suisse.

/ATS