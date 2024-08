Début du festival de Locarno, avec une présence suisse record

Rendez-vous incontournables du cinéma, le Festival du film de Locarno débute mercredi et propose 225 films pendant 10 jours, dont 104 premières. En plus de grands noms comme la réalisatrice Jane Campion, le festival n'aura jamais accueilli autant de films suisses.

Le tandem Guillaume Canet et Mélanie Laurent ouvrira le festival mercredi soir sur la Piazza Grande avec 'Déluge', un film sur Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, entre leur arrestation et leur exécution en 1793.

Cette année, 17 candidats prétendront à la suprême récompense, le Léopard d’or. Parmi eux, le Suisse Ramon Zürcher ('Der Spatz im Kamin/Le moineau dans la cheminée). Locarno fera également la part belle aux films suisses, avec près d'une cinquantaine d'oeuvres retenues.

L'édition 2024 est la première avec Maja Hoffmann à la présidence du festival. La Bâloise a succédé au Tessinois Marco Solari. A noter que Nemo, le jeune talent biennois qui a remporté le dernier concours Eurovision de la chanson, fera un saut à Locarno où il fera le show sur la scène de la Rotonde.

/ATS