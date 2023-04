Delémont'BD dévoile l'affiche de sa 9e édition, qui déroulera ses fastes du 16 au 18 juin. Créée par l'auteur français Tebo, invité d’honneur du rendez-vous jurassien de la bande dessinée, elle fourmille de Schtroumpfs.

Premier auteur à être autorisé à imaginer un ouvrage original avec les Schtroumpfs, dont la parution est agendée le 6 mai, 'Tebo n’a pas résisté au plaisir de plonger Captain Biceps et Raowl, ses deux héros fétiches, dans une joyeuse effervescence de petits lutins bleus', ont indiqué mercredi les organisateurs.

Du Grand Schtroumpf à la Schtroumpfette, les personnages sont tous là, annonce le communiqué. Ils recevront, comme Tebo, un bel hommage dans le cadre du parcours muséal, du 9 juin au 13 août, et du festival, du 16-18 juin, que Delémont’BD offrira durant l'été à venir.

Les programmes de ces deux rendez-vous seront dévoilés le 16 mai, précise l'organisation. Au menu figure notamment l’accueil de plus de 50 autrices et auteurs de Suisse et d’ailleurs, 60 rencontres, performances et animations ainsi que près de 25 expositions à ciel ouvert.

Enfin, Delémont’BD dévoilera le 25 avril les sélections des ouvrages concourant pour ses prix du meilleur album de bande dessinée suisse et de la meilleure première œuvre de bande dessinée suisse. En tant qu'invité d'honneur, Tebo succède à Zep, Milo Manara, Régis Loisel, François Boucq, Lisa Mandel, Alfred et Florence Cestac.

/ATS