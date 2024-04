Des grands noms à l'affiche de la prochaine saison de l'OCL

L'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) promet une prochaine saison pleine 'd'effervescence'. Renaud Capuçon et ses musiciens accueilleront des stars du classique (et du cinéma), joueront pour tous types de public et partiront sur la route, notamment en Corée du Sud.

L'OCL se produira l'an prochain avec 'une véritable popstar', le violoncelliste Yo-Yo Ma, 'la figure la plus emblématique du classique actuellement', a souligné le directeur artistique Renaud Capuçon, au moment de dévoiler mardi l'affiche de la saison 2024/2025.

Rare en Europe, le Franco-Américain d'origine chinoise aux 120 albums et 19 Grammy Awards se produira le 28 janvier à Beaulieu dans le concerto de Robert Schumann. Trois autres concerts sont prévus avec lui les jours suivants, à Genève, Rolle et Gstaad (BE).

Renaud Capuçon s'est aussi réjoui de recevoir 'trois pianistes majeurs de notre temps', à savoir Martha Argerich - de retour à Lausanne pour la troisième année consécutive -, Emanuel Ax et András Schiff.

Jean Reno en narrateur

Autre figure de la saison à venir, la soprano Barbara Hannigan revient à l'OCL en tant que principale cheffe invitée. 'C'est une personnalité qui sort du cadre. Chaque concert avec elle constitue une aventure', a relevé Renaud Capuçon au sujet de la Canadienne, qui sera à la baguette pour trois concerts.

Le chef et violoniste français a également promis une soirée 'hilarante' avec Igudesman & Joo, célèbre duo comique qui se joue des codes de la musique classique.

Autre vedette de passage à Lausanne, mais issue du cinéma cette fois-ci, Jean Reno viendra réciter le texte de 'Pierre et le loup' de Prokofiev, à deux reprises en janvier prochain. 'Après avoir assisté à l'un de nos concerts, il est venu, les larmes aux yeux, me demander si nous pouvions faire quelque chose ensemble', a raconté Renaud Capuçon.

Enfants et prisonnières

Comme les années précédentes, l'OCL proposera des concerts 'Découvertes', destinés entre autres au jeune public. Des spectacles sont notamment prévus autour du sport et du hip-hop.

Le projet 'L'OCL pour tous' se poursuit également auprès d'un public dit 'empêché'. Quatre concerts sont programmés, dont un devant des détenues de la prison pour femmes de Lonay.

'Un emblème' pour Lausanne

La future saison sera aussi marquée par la tournée de l'OCL qui, pour la première fois depuis quinze ans, se produira hors de l'Europe. Les musiciens lausannois donneront cinq concerts en Corée du Sud entre le 29 août et le 3 septembre prochain.

Outre ces dates en Asie, l'OCL jouera au festival Berlioz à la Philharmonie de Paris, au Concertgebouw d'Amsterdam ainsi qu'à Cologne ou encore au Danemark (Aalborg et Copenhague). En Suisse, l'orchestre sera présent à Ascona, Genève, Rolle, Gstaad, Martigny (VS) et Muri (BE).

'L'OCL s'installe dans le paysage international', a remarqué Renaud Capuçon. En poste depuis 2021, le Français a rappelé l'une de ses missions, 'faire de l'OCL un emblème fort de la ville de Lausanne', un orchestre 'dont chaque habitant peut être fier.'

Déménagement en vue

A noter finalement que cette saison sera la 30e et dernière à proposer des concerts le soir à la salle Métropole. Dès septembre 2025, la série des 'Grands Concerts' déménagera au théâtre de Beaulieu, tandis que les 'Entractes' seront joués à la salle Paderewski au casino de Montbenon. Seules les 'Dominicales' et les 'Découvertes' resteront à la salle Métropole.

/ATS