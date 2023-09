Des stars et 148 films au programme du Zurich Film Festival

De nombreuses stars hollywoodiennes sont attendues du 28 septembre au 8 octobre au Zurich Film Festival (ZFF). Au total, 148 films seront projetés, dont 52 premières européennes et mondiales. Le cinéma suisse sera aussi bien représenté avec 18 films.

Des stars du 7e art comme Jessica Chastain, Diane Kruger, Todd Haynes, Ethan Hawke, Wim Wenders et Peter Saarsgard, entre autres, sont attendues sur les bords de la Limmat pour la 19e édition du ZFF.

'Nous sommes ravis de pouvoir présenter au public un nombre record de premières mondiales et européennes', soit 14 de plus qu'en 2022, a déclaré jeudi Christian Jungen, directeur artistique du festival, lors de la présentation du programme. Ca 'prouve que le ZFF s'est forgé une solide réputation dans l'industrie du cinéma internationale'.

Jessica Chastain et Diane Kruger seront récompensées pour leur carrière. Le cinéaste Todd Haynes recevra le 'A Tribute to... Award' du ZFF. Ce prix d'honneur lui sera remis à l'occasion de la présentation de son dernier film, 'May December', le 3 octobre au Kongresshaus de Zurich.

/ATS