Dessins et croquis de Cézanne au Kunstmuseum de Bâle

Des dessins et des croquis de Paul Cézanne (1839-1906) sont exposés au Kunstmuseum de Bâle de samedi jusqu'au 24 septembre. Au total, 200 oeuvres sont présentées au public.

Le Cabinet des estampes du Kunstmuseum de Bâle possède 154 feuilles de croquis et dessins de l'artiste français. C'est la plus grande et la plus importante collection du genre au monde, a indiqué jeudi le musée bâlois.

L'exposition 'Cézanne révélé - du carnet de croquis à la toile' permet d'admirer la collection du musée ainsi qu'une cinquantaine d'autres croquis venant d'Europe et des Etats-Unis. Ces oeuvres montrent les différentes phases artistiques de Cézanne et permettent d'approcher sa pratique quotidienne du dessin. C'est une plongée fascinante dans le processus de création de cet artiste majeur, souligne le Kunstmuseum.

Les dessins et les croquis sont exposés dans le nouveau bâtiment du Kunstmuseum, qui dispose d'un éclairage spécial pour ce genre d'oeuvres. En raison de sa sensibilité à la lumière, cette collection n'était que très rarement présentée au public dans l'ancien bâtiment.

/ATS