Deux nominations à la direction de Capitale culturelle suisse 2027

L’association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 a nommé les deux personnes qui seront à la tête de la manifestation. Il s'agit de Simone Töndury, qui s'occupera de la direction artistique, et d'Olivier Schinz, qui prendra la direction exécutive.

En tant que directrice artistique, Simone Töndury, spécialiste des arts vivants, aura la charge de garantir la qualité et la diversité des propositions culturelles de la manifestation, a indiqué mardi l'association. Elle est actuellement programmatrice arts vivants à la Bâtie - Festival de Genève.

D’origine grisonne, quadrilingue, engagée auprès d’artistes et de compagnies indépendantes suisses depuis plus de 20 ans, Simone Töndury a également assuré la programmation arts vivants du festival de la Cité à Lausanne entre 2014 et 2021. Elle apparaît comme 'solidement ancrée dans le paysage culturel helvétique'.

Manifestation ambitieuse

'La Chaux-de-Fonds est une ville reconnue pour ses artistes et acteurs culturels ainsi que pour ses institutions prestigieuses. Je suis curieuse de découvrir cette ville et ses habitants et de mettre mes compétences et mon réseau au service de cette ambitieuse manifestation', a déclaré la nouvelle directrice artistique.

Quant à Olivier Schinz, il transformera dans les prochains mois sa mission de chargé de projet entamée en 2021 en devenant le directeur exécutif de l'événement. Anthropologue de formation, il a acquis pour sa part plus de 20 ans d’expérience dans le milieu de la muséographie et du patrimoine.

Période cruciale

Olivier Schinz a fonctionné auparavant comme conservateur adjoint au Musée d’ethnographie de Neuchâtel. 'Le travail à fournir pour que nous soyons prêts à recevoir le million de visiteurs attendus en 2027 est immense, mais il est à la hauteur de l’enthousiasme qui porte la région', s’est-il réjoui, cité dans le communiqué.

Ces prochains mois encore, l’association présidée par Jean Studer annoncera sa nouvelle composition ainsi que son organisation revue, afin d’être pleinement fonctionnelle à l’automne. Elle se dit d'ores et déjà contente des nominations annoncées mardi, qui 'sont gages de continuité du projet comme de qualité artistique et d’ouverture'.

La période sera 'cruciale', dans la mesure où les législatifs communaux et cantonaux devront voter les demandes de crédit relatives à Capitale culturelle suisse, rappelle l'association. De leur côté, les Chambres fédérales se prononceront sur le message culture qui reconnaît le programme Capitale culturelle suisse.

/ATS