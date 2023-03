Douze créatrices de BD crayonnent le Château de Prangins au féminin

Le Château de Prangins (VD) a donné carte blanche à douze créatrices de bande dessinée issues du collectif féministe romand 'La bûche' pour la réalisation d'une exposition temporaire. 'BD! Voix de femmes' est à voir du 11 mars au 4 juin.

Le collectif a pour objectif de réunir et faire connaître des femmes pratiquant la BD, dans un esprit de sororité et de solidarité. Ses illustratrices collaborent à des publications indépendantes, à des événements artistiques ainsi qu'à des rencontres, ont indiqué jeudi les responsables du Château de Prangins, antenne romande du Musée national suisse.

De juillet 2022 à janvier 2023, les artistes ont séjourné sur place par paires, pendant une semaine tour à tour. 'Soucieuses de rendre visible des parcours de vie et des destins féminins, elles ont choisi comme fil rouge de leur résidence les voies et les voix de femmes du château, toutes classes sociales et époques confondues, du 18e au 21e siècle', explique-t-on.

C'est ainsi que sous leurs traits de crayon surgissent une jeune Anglaise prénommée Matilda devenue baronne de Prangins, une nourrice ou encore Katharina McCormick, suffragette et philanthrope américaine ayant financé les recherches sur la pilule. Inspirées par le lieu, elles ont aussi créé des images de personnes, animaux ou végétaux rencontrés au château.

Rouleau papier de 10 mètres

Chaque artiste donne à voir des œuvres multiformes, variées et originales - BD, gravure, dessin, etc. - mêlant réalité et fiction. Parfois le papier devient un espace de rencontre entre deux créatrices aux univers très différents.

Il y a aussi ce rouleau de papier de dix mètres, utilisé pour le jeu surréaliste des cadavres exquis: chaque duo d'artistes a dessiné durant son séjour à Prangins des saynètes sans voir ce qu'avaient fait leurs prédécesseures.

Le public y découvrira une femme prisonnière tout en haut d'une tour, des objets domestiques (fer à repasser, bouteille, botte de cocher,...) volant dans les airs ou encore des figures mi-humaines mi-animales arpentant la campagne. Symbole du lien qui unit ces illustratrices, cette œuvre monumentale sera entièrement déployée dans l'exposition.

Pendant la durée de l'exposition, des dessinatrices de 'La bûche' proposeront aux adultes, aux enfants et aux familles des ateliers de création de bandes dessinées.

www.chateaudeprangins.ch

/ATS