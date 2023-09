Expo à Bâle pour le premier Annuaire de l'architecture suisse

Le premier Annuaire de l'architecture suisse a été présenté vendredi à Bâle. Une exposition au Musée suisse de l'architecture dévoile le processus de nomination des 36 projets retenus dans l'annuaire et invite le public à établir son propre palmarès.

'L'architecture suisse jouit à juste titre d'une excellente réputation internationale. Elle s'illustre par le soin apporté aux détails, la qualité des matériaux utilisés et son esprit de compétition', écrit Alain Berset, président de la Confédération, dans l'avant-propos de l'Annuaire de l'architecture suisse 2023.

'En Suisse, la diversité de la création architecturale est pourtant trop peu connue et mise en exergue. Il manque encore au discours sur l'architecture une perspective nationale, un échange entre les régions linguistiques'. L'Annuaire de l'architecture suisse invite à découvrir cette diversité 'dans toute son ampleur', souligne Alain Berset.

Les projets présentés dans l'annuaire sont très variés. On y trouve l'extension de la salle de musique du Stadtcasino de Bâle, par Herzog & de Meuron, la rénovation de la Tonhalle et du Kongresshaus à Zurich, par Boesch et Diener, mais aussi l'extension d'un immeuble locatif à Fribourg, par Chaperon Escobar, ou encore une galerie de protection du chemin de fer de la Bernina sur l'Alp Grüm, par Conzett Bronzini.

Souhait de longue date

L'annuaire est un souhait de longue date des milieux de l'architecture, a déclaré Andreas Ruby, directeur du Musée de l'architecture. Le premier annuaire contient des projets réalisés entre l'été 2020 et l'été 2022. On trouve aussi bien des projets réalisés par des architectes suisses en Suisse et à l'étranger que des réalisations d'architectes étrangers en Suisse.

Un comité de 50 experts a d'abord établi une liste de 128 projets qui ont été soumis à un jury international présidé par Peter Chachola Schmal, directeur du Musée allemand de l'architecture, à Francfort. Ce jury a ensuite choisi les 36 projets publiés dans l'annuaire.

L'exposition au Musée suisse de l'architecture à Bâle est visible jusqu'au 5 novembre. Elle voyagera ensuite dans différentes villes. La première étape est Lugano (du 3 décembre au 13 janvier 2024). L'exposition sera présentée à Lausanne du 11 mars au 2 avril 2024 et à Fribourg du 16 septembre au 25 octobre 2024.

/ATS