Exposition Aristide Maillol au Kunsthaus à Zurich

Le Kunsthaus de Zurich consacre une exposition au sculpteur français Aristide Maillol (1861-1944). Plus de 140 oeuvres sont présentées jusqu'au 22 janvier.

L'exposition 'Aristide Maillol. La quête de l'harmonie' présente essentiellement des sculptures, mais aussi des peintures, des objets décoratifs, des tapisseries et des dessins, a indiqué jeudi le Kunsthaus. Elle se concentre sur des oeuvres réalisées avant la Première Guerre mondiale.

Aristide Maillol est considéré comme le plus important sculpteur français de l'art moderne après Auguste Rodin, souligne le musée zurichois. Son thème de prédilection est le corps féminin. L'exposition est réalisée en coopération avec les musées d'Orsay et de l'Orangerie, à Paris, et le Musée d'art et d'industrie André Diligent, à Roubaix.

/ATS